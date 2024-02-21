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Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Дубае, проиграв Вондроушовой

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от восьмой ракетки мира представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу чешской теннисистки.

Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Дубае
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Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Самсоновой три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований в Дубае Вондроушова сыграет с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.

Теннис
Людмила Самсонова
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