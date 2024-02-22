Источник: Жиль Симон присоединится к команде Даниила Медведева

По информации источника, сотрудничество начнётся перед стартом турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт в марте. Отмечается, что основным тренером Медведева останется Жиль Сервара, а Симон будет исполнять роль консультанта.

Напомним, ранее Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар), так как не чувствовал себя полностью готовым выступать после Открытого чемпионата Австралии — 2024. 20 февраля российский теннисист подтвердил, что выступит турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.