37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе
Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В четвертьфинальном поединке Монфис (WC), занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера (3).
За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (1).
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