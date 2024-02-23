Каспер Рууд переиграл Нуну Боргеса и вышел в полуфинал турнира в Мексике

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в котором сошлись норвежец Каспер Рууд (12-я ракетка мира) и португалец Нуну Боргес (47). Победу одержал Рууд со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. За это время Каспер совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. Боргес, в свою очередь, сделал пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.