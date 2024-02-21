Свентек переиграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

В матче 1/8 финала полька со счётом 6:1, 6:4 обыграла 20-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину . Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

По ходу противостояния Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.