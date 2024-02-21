Рублев уверенно обыграл Гаске в 1/8 финала турнира в Дохе

Андрей Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаске два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.