Бублик проиграл Попырину в четвертьфинале турнира в Дохе

21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Попырин в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.