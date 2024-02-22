Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 22 февраля, спортсменка должна была встретиться с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини в матче 1/4 финала турнира, однако встреча не состоится. Таким образом, Паолини вышла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).