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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе на отказе Руусувуори

17-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) на отказе финского спортсмена Эмиля Руусувуори (43-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась при счёте 3:0 в пользу российского теннисиста в первом сете четвертьфинального матча соревнований. Отметим, что Карен к этому моменту успел сделать два брейка.

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе на отказе Руусувуори
© Чемпионат.com

Ранее на турнире Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана со счётом 6:4, 7:5. Эта победа стала для российского спортсмена 250-й в карьере.

В полуфинале соревнований в Дохе Карен Хачанов встретится с 46-й ракеткой мира, австралийским теннисистом Алексеем Попыриным. Турнир завершится 24 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Даниил Медведев, который пропускает нынешний розыгрыш турнира.

Теннис
Эмиль Руусувуори
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Карен Хачанов
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