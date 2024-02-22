Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе на отказе Руусувуори

17-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) на отказе финского спортсмена Эмиля Руусувуори (43-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась при счёте 3:0 в пользу российского теннисиста в первом сете четвертьфинального матча соревнований. Отметим, что Карен к этому моменту успел сделать два брейка.