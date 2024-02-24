Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Дохе

Россиянин Карен Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования прошли в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:4. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, Меншик не имел посева.

Хачанову 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP и теперь является победителем 6 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Меншику 18 лет, он ни разу не побеждал на турнирах ATP и занимает 116-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале турнира в Дохе чешский теннисист выбил из борьбы россиянина Андрея Рублева. Лучшим результатом Меншика на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США.