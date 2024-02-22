40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000 и третий на уровне WTA в целом.

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Напомним, в четвертьфинальном поединке начавшая соревнования с квалификации Калинская со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут. Для россиянки эта победа стала шестой подряд (с учётом квалификации). По ходу основного турнира Калинской также удалось обыграть австралийку Сторм Хантер (Q), представительницу Туниса Онс Жабер (5), испанку Кристину Букшу (LL) и латвийку Елену Остапенко (9).