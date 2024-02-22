Рублев и Хачанов снялись с турнира в парном разряде в Индиан-Уэллсе

Рублёв и Хачанов снялись с турнира в парном разряде в Индиан-Уэллсе
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не выступят в парном турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта, сообщает официальный сайт ATP Tour. Ранее стало известно, что теннисисты попали предварительный состав участников.
Заявку турнира в Индиан-Уэллсе возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Алекс де Минор и Алексей Попырин (оба — Австралия), Янник Синнер и Лоренцо Сонего (оба — Италия), Александр Бублик (Казахстан) и Адриан Маннарино (Франция), а также Григор Димитров (Болгария) и Дэн Эванс (Великобритания).
Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар) Рублёв уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику (116-я ракетка мира). Матч закончился со счётом 4:6, 6:7.