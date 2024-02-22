Рублев и Хачанов снялись с турнира в парном разряде в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не выступят в парном турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта, сообщает официальный сайт ATP Tour. Ранее стало известно, что теннисисты попали предварительный состав участников.