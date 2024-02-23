Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Дубае

Россиянка Анна Калинская вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В полуфинале отечественная теннисистка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

В финале Калинская, которая занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (26 место в списке). Матч назначен на 24 февраля.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае.