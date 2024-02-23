Хачанов вышел в финал турнира в Дохе

В полуфинальном матче россиянин оказался сильнее представителя Австралии Алексея Попырина. Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:2. По ходу игры Хазанов выполнил семь подач навылет, сделал одну двойную ошибку и выиграл 69% мячей с первой подачи. Его оппонент исполнил семь эйсов, совершил две двойные ошибки и выиграл 69% мячей с первой подачи.