Теннисистка Свентек высказалась о поражении от Калинской

"Это были напряженные две недели. Я злюсь, но, с другой стороны, мало игроков, которые выдерживают такие турниры. Я просто должна принять это и отпустить. Она хорошо играла. Конечно, она заслуживает место в финале. Думаю, это все же больше про меня и мой уровень. Я не смогла применить свою тактику", - заявила Свентек.