Янчук прокомментировал победу теннисиста Хачанова на турнире в Дохе

"Турнир имеет давнюю историю, в Дохе играли и выигрывали многие великие теннисисты, поэтому победить здесь очень престижно, - сказал Янчук. - Победа Карену однозначно придаст уверенности, что очень важно. Мы знали Карена как хорошего игрока, обладающего хорошей техникой и мощными ударами, но ему не хватало стабильности, надежности. Сейчас он в этом прибавил, и я уверен, что он может достичь еще больших успехов".