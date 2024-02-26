Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Анна Калинская поднялась с 40-го на 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Ранее самой высокой позицией 25-летней россиянки в мировом рейтинге была 38-я строчка. 24 февраля Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини в финале турнира категории WTA 1 000 в Дубае.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она поднялась на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.