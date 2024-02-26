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Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Анна Калинская поднялась с 40-го на 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA
© globallookpress.com

Ранее самой высокой позицией 25-летней россиянки в мировом рейтинге была 38-я строчка. 24 февраля Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини в финале турнира категории WTA 1 000 в Дубае.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она поднялась на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.

В топ-100 рейтинга из россиянок также входят Людмила Самсонова (15-е место), Екатерина Александрова (16; +1 позиция), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (25; -1), Анастасия Потапова (31, +4), Мирра Андреева (37; +1), Анна Блинкова (51; +1), Элина Аванесян (63; -1), Диана Шнайдер (73), Камилла Рахимова (94; +4) и Эрика Андреева (96; +3).

Лидером мирового рейтинга является представительница Польши Ига Свёнтек, в тройку лучших входят белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф. В первой десятке произошло несколько изменений. Представительница Чехии Каролина Мухова, не выступающая из-за травмы, покинула топ-10 и теперь занимает 11-е место. В десятку вернулась гречанка Мария Саккари, она поднялась с 11-й на 9-ю строчку. Маркета Вондроушова из Чехии теперь занимает 7-е место (+1), китаянка Чжэн Циньвэнь - 8-е (-1 позиция), представительница Латвии Елена Остапенко - 10-е (-1)

Теннис
Элина Аванесян
Эрика Андреева
Каролина Мухова
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова