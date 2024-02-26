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Рейтинг WTA, 26 февраля: Калинская впервые вошла в топ-25

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Анна Калинская после выхода в финал на турнире категории WTA-1000 в Дубае поднялась на 16 строчек и теперь находится на 24-м месте рейтинга.

Калинская впервые вошла в топ-25 WTA
© Чемпионат.com

В первую десятку лидеров рейтинга вошла греческая теннисистка Мария Саккари, занявшая девятую строчку и вытеснившая из топ-10 чешку Каролину Мухову. Ещё одна представительница Чехии, Маркета Вондроушова, поднялась на одну позицию и занимает седьмое место, оттеснив китаянку Чжэн Циньвэнь на восьмое. Первое место в рейтинге сохраняет Ига Свёнтек из Польши.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая поднялась на одну строчку по сравнению с прошлой неделей и занимает 12-е место.16-летняя Мирра Андреева с 38-го места переместилась на 37-е. Заметно улучшили свои позиции Анастасия Потапова (поднялась с 35-го на 31-е) и Камилла Рахимова (с 98-го на 94-е).

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг WTA, 26 февраля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 105 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8725.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6975.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5050.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4173.

7 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4070.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4040.

9 (11). Мария Саккари (Греция)— 3565.

10 (9). Елена Остапенко (Латвия) – 3548.

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3063…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2605…

16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2475…

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305 …

24 (40). Анна Калинская (Россия) — 2002.

25 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1874 …

31 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1586…

37 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1418 …

51 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1192 …

63 (62). Элина Аванесян (Россия) — 1061 …

73 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 963…

94 (98). Камилла Рахимова (Россия) — 778…

96. (99). Эрика Андреева (Россия) – 766…

103 (103). Мария Тимофеева (Россия) — 724.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Каролина Мухова
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
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