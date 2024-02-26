Возобновившая карьеру теннисистка Веснина пропустит мартовский турнир в Индиан‑Уэллсе из‑за травмы
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина сообщила в соцсети, что пропустит мартовский турнир WTA в Индиан Уэллсе из за травмы.
Российская теннисистка объявила о возобновлении карьеры в декабре 2023 года. Позже она сообщила, что планирует в паре с соотечественницей Анастасией Потаповой выступить на турнире в Индиан Уэллсе.
— Это я сижу после тренировки, смотрю в одну точку и пытаюсь собраться с мыслями. В Индиан Уэллс уже точно не лечу. Простуда, травма ахилла дали о себе знать не вовремя. Но, как говорится, все, что ни делается, — все к лучшему, — написала Веснина.
Весниной 37 лет, она выиграла золото Олимпиады 2016 года в Рио де Жанейро в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте с Асланом Карацевым.