Возобновившая карьеру теннисистка Веснина пропустит мартовский турнир в Индиан‑Уэллсе

— Это я сижу после тренировки, смотрю в одну точку и пытаюсь собраться с мыслями. В Индиан Уэллс уже точно не лечу. Простуда, травма ахилла дали о себе знать не вовремя. Но, как говорится, все, что ни делается, — все к лучшему, — написала Веснина.