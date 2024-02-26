Российский теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. Китайский теннисист не получил номера посева. Следующим соперником Рублева станет победитель матча между итальянцем Лоренцо Музетти (без номера посева) и французом Артуром Казо, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Рублеву 26 лет, он располагается на 5-й позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

27-летний Чжан Чжичжэнь располагается на 46-й строчке в мировом рейтинге. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.