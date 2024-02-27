Экс-россиянка Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего

Соперницей Грачёвой была немецкая теннисистка Юле Нимайер, занимающая 126-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу немки. Матч продолжался 1 час. Варвара Грачёва сделала четыре эйса и не допустила четыре двойные ошибки. Юле Нимайер один раз подала навылет и совершила две двойные ошибки.