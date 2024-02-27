Россиянка Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан‑Диего

Тридцатипятилетняя россиянка Мельникова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Сан‑Диего
Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан Диего (США).
35 летняя Мельникова, отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в первом раунде уступила квалифаеру Марине Стакушич из Канады со счетом 4:6, 7:5, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Во втором круге Стакушич встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия, 7) — Кэтрин Хуэй (США, WC).
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ПЕРВЫЙ КРУГ
Марина Стакушич (Канада, Q) — Марина Мельникова (Россия, Q) — 6:4, 5:7, 6:1