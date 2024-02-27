Россиянка Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан‑Диего

Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан Диего (США).

35 летняя Мельникова, отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в первом раунде уступила квалифаеру Марине Стакушич из Канады со счетом 4:6, 7:5, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.