В видеоролике Рублёв покидает корт после одного из матчей и не замечает, что маленький болельщик ожидает его на трибунах с большим теннисным мячом в руках. Позже Андрея, по всей видимости, окликают, и он возвращается к трибуне, чтобы подписать мяч и сделать фотографию с мальчиком.