Циципас прокомментировал победу над Сафиуллиным

«На этом турнире в первом круге ты чаще всего получаешь хороших или очень хороших соперников. Приходится бороться с самого начала турнира. Я знал, что Роман способен хорошо играть на этом покрытии. Я рад, что справился довольно неплохо. Я хорошо подавал в решающие моменты, не позволял сопернику на полную войти в игру. Я заставлял его больше двигаться и отлично выполнил свою работу», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.