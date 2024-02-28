Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Франции Артуром Казо (86-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рублёв в этой встрече семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Казо 16 эйсов и две двойные ошибки.