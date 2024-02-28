Призер ОИ объяснила сенсационное поражение Джоковича на Australian Open

«Я не видела весь матч, но, проснувшись утром, первым делом открыла трансляцию и когда увидела счет 6:2, 6:1, не поверила своим глазам. Как это вообще возможно, чтобы Джокович так легко проигрывал? Я посмотрела и поняла, что Синнер просто поломал ему игру. Джокович не успевал перемещаться. Да, на силе воли, на опыте он взял сет, пытался переломить ход игры, но Янник не дал ему сыграть в свой теннис.



Не могу сказать, что Новак сдает позиции — он мотивирован продолжать, находится в хорошей физической форме, и психологически он стабилен и мощен. Но ему приходится сложно с теми ребятами, которые стараются подняться до его уровня, все-таки возраст дает о себе знать. Молодым проще восстанавливаться, к тому же, они заряжены на матчи с Джоковичем. Он, так или иначе, поставил себе цель и движется к ней — могу лишь выразить большое уважение за то, что столько времени он находит мотивацию оставаться лучшим», — сказала Петрова.