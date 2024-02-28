Названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне

«Она подняла свою планку, прошла еще дальше на турнире «Большого шлема». Мне очень понравилось, какую работу она провела при подготовке к сезону. Видно, что команда очень серьезно работала над общей физической подготовкой. У нее были разные соперницы, мощные, с разнообразной игрой, но она находила способы и решения в ситуациях на корте.



Рост в игре у нее произошел точно. Но сейчас она впервые в карьере столкнется с очень непростым моментом, когда ей нужно будет играть так же или даже лучше, чтобы остаться на своем месте в рейтинге и улучшить его. Ей предстоит защищать очки в этом году, и очень интересно, насколько хладнокровно она к этому подойдет, будет ли это на нее давить и не отразится ли на ее игре.



Борьба за место в топ-10 по итогам сезона? Думаю, об этом говорить рано. Если она пройдет сезон стабильно, уверенно, наберется опыта, наиграет матчей с игроками топ-10 и одержит определенное количество побед, то уже на следующий сезон мы сможем это обсуждать», — считает Петрова.