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Названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова оценила старт сезона в исполнении 16-летней Мирры Андреевой. В интервью «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсменке придется потрудиться, чтобы удержать заданную самой себе планку.

Названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне
© globallookpress.com

«Она подняла свою планку, прошла еще дальше на турнире «Большого шлема». Мне очень понравилось, какую работу она провела при подготовке к сезону. Видно, что команда очень серьезно работала над общей физической подготовкой. У нее были разные соперницы, мощные, с разнообразной игрой, но она находила способы и решения в ситуациях на корте.

Рост в игре у нее произошел точно. Но сейчас она впервые в карьере столкнется с очень непростым моментом, когда ей нужно будет играть так же или даже лучше, чтобы остаться на своем месте в рейтинге и улучшить его. Ей предстоит защищать очки в этом году, и очень интересно, насколько хладнокровно она к этому подойдет, будет ли это на нее давить и не отразится ли на ее игре.

Борьба за место в топ-10 по итогам сезона? Думаю, об этом говорить рано. Если она пройдет сезон стабильно, уверенно, наберется опыта, наиграет матчей с игроками топ-10 и одержит определенное количество побед, то уже на следующий сезон мы сможем это обсуждать», — считает Петрова.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Теннис
Надежда Петрова
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