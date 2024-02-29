Бублик прошел в полуфинал турнира в Дубае

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал полуфиналистом хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен из Казахстана пробился в следующую стадию на отказе соперника по четвертьфиналу чешского теннисиста Иржи Легечки (36-й в рейтинге ATP) во втором сете при счёте 6:4, 4:1 в пользу Бублика.