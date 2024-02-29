Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) на отказе американского спортсмена Себастьяна Корды (33-й в рейтинге ATP) в четвертьфинальном матче соревнований. Встреча завершилась во втором сете при счёте 6:4, 4:3 в пользу россиянина.

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Напомним, во втором круге турнира в Дубае Андрей Рублёв обыграл 86-ю ракетку мира представителя Франции Артура Казо со счётом 6:4, 6:4, а Себастьян Корда разгромил 75-ю ракетку мира нидерландского теннисита Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:1, 6:0.