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Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. В четвертьфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
© ТАСС

В полуфинальном матче россиянин встретится с победителем матча между представителем Польши Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером. Ранее в полуфинал турнира пробился россиянин Андрей Рублев. В пятницу он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. В феврале 2024 года Медведев потерял третье место в рейтинге АТР и опустился на четвертую позицию. Его место занял Янник Синнер из Италии, передает «Радиоточка НСН».

Теннис
Янник Синнер
Александр Бублик
Даниил Медведев
Андрей Рублев