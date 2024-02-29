Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

В полуфинальном матче россиянин встретится с победителем матча между представителем Польши Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером. Ранее в полуфинал турнира пробился россиянин Андрей Рублев. В пятницу он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. В феврале 2024 года Медведев потерял третье место в рейтинге АТР и опустился на четвертую позицию. Его место занял Янник Синнер из Италии, передает «Радиоточка НСН».