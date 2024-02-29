Даниил Медведев ответил, планирует ли выступать в парном разряде

«Буду ли я играть в парном разряде? У меня есть свой распорядок дня, ему же хочу следовать и тогда, когда играю в паре. Однако здесь всё непредсказуемо. Пожалуй, я не буду играть в парном разряде, но, возможно, всё же сыграю 1-2 раза в жизни. Посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).