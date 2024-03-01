Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан‑Диего

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над китаянкой Синь Ю Ван во втором круге турнира в Сан Диего.

Соперницы провели на корте более двух часов, Павлюченкова обыграла китаянку в трех сетах. На счету россиянки 7 подач навылет и 10 двойных ошибок, Ван сделала 5 эйсов и также допустила 10 двойных ошибок.