Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан‑Диего
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над китаянкой Синь Ю Ван во втором круге турнира в Сан Диего.
Соперницы провели на корте более двух часов, Павлюченкова обыграла китаянку в трех сетах. На счету россиянки 7 подач навылет и 10 двойных ошибок, Ван сделала 5 эйсов и также допустила 10 двойных ошибок.
Следующей соперницей Павлюченковой на турнире станет украинка Марта Костюк.
WTA 500. Cymbiotika San Diego Open. Сан Диего (США). Хард. Призовой фонд — более 900 тысяч долларов
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Синь Ю Ван (Китай) — 4:6, 7:6(7:5), 6:2