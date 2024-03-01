Рублева дисквалифицировали в полуфинале турнира в Дубае за нецензурную брань

Российский теннисист Андрей Рублев не смог доиграть полуфинальный матч против Александра Бублика из Казахстана. В третьем сете россиянин был дисквалифицирован за нецензурную брань.

В полуфинале турнира в Дубае Рублев выиграл первый сет у Бублика на тай-брейке - 7:6 (7-4). Во второй партии успех был на стороне представителя Казахстана - 7:6 (7-5).

В решающей партии при счете 5:6, произошел инцидент, после которого Рублев был дисквалифицирован.

После решения линейного судьи россиянин эмоционально обратился в его адрес. Он пожаловался на игрока арбитру на вышке, та - супервайзеру турнира. В итоге из-за обвинения в нецензурной брани Рублев был дисквалифицирован.