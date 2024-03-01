Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае
Россиянин Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира ATP 500 в Дубае.
В пятницу россиянин, который был посеян под 1 м номером, уступил в двух сетах представителю Франции Уго Умберу (5 й номер) — 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту.
Ранее в финал вышел представитель Казахстана Александр Бублик. Его соперник по полуфиналу россиянин Андрей Рублев был дисквалифицирован по ходу полуфинальной встречи за оскорбление линейного арбитра.
АTP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай. Хард. Призовой фонд — более 2,9 миллиона долларов
½ финала
Уго Умбер (Франция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:5, 6:3