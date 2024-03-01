Медведев оценил свое выступление на турнире в Дубае

«Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал. Перед Дубаем я получил травму, и моя подача на этом турнире работала не на 100%. Разочарован тем, что сегодня вечером у меня не было нужной энергии. Это то, что мне нужно изменить в Индиан-Уэллс и Майами», — рассказал спортсмен в интервью на корте.