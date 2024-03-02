Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего, проиграв Джессике Пегуле

В четвертьфинале россиянка со счётом 1:6, 6:2, 2:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пелуге. Встреча теннисисток длилась 1 час 33 минуты. На счету Блинковой один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Пегула отметилась двумя эйсами и двумя двойными ошибками, а также семью реализованными брейк-пойнтами из десяти.