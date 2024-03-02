Белорусская теннисистка Лапко — о Рублеве: Андрея не нужно было дисквалифицировать

«На самом деле, я не слышала те слова от Андрея, за которые он понёс такое наказание, что он якобы так грубо высказался в адрес судьи. Да, это очень некрасиво. Сам факт того, что Рублёв кричал в лицо арбитру, даже можно расценивать как некую потенциальную опасность. Однако я все равно считаю, что те штрафные санкции, которые были применены к Андрею, являются перебором. Игрока не нужно было снимать с матча. Всё-таки Рублёв не прикоснулся к судье, он не угрожал ему расправой, как это делала в своё время Серена Уильямс. Андрей переборщил в этой ситуации, да, это стоит признать. Он сильно кричал в лицо судье. Мне кажется, что в данной ситуации можно было ограничиться предупреждением теннисиста или снятием очка. Можно было впоследствии оштрафовать Рублёва, как это делают на ТБШ за разбитые ракетки на корте. Я считаю, что Андрея не нужно было дисквалифицировать», — приводит слова Лапко Metaratings.by.