Андрей Рублев покинет топ-5 рейтинга ATP после скандала в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выпадет из топ-5 рейтинга ATP по итогам этой недели из-за скандального инцидента в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, за выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

ATP дисквалифицировала россиянина не просто с матча, а со всего турнира (в профиле Рублёва на официальном сайте пропала информация о его матчах в Дубае). А значит, Рублёв потеряет 200 заработанных за полуфинал очков. Однако в прошлом году Андрей играл в финале Дубая, поэтому за эту неделю он потеряет 300 очков и выпадет из топ-5.