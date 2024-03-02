Павлюченкова показала оскорбительное сообщение от фаната после поражения

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях сообщения от фанатов тенниса после её поражения в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).