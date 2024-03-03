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Сидни Суини вышла в свет с актером Гленом Пауэллом

<p><strong>Сидни Суини</strong> недавно впервые выступила в&nbsp;качестве ведущей на&nbsp;шоу &laquo;Субботний вечер в&nbsp;прямом эфире&raquo;. Во&nbsp;время своего дебюта на<strong>&nbsp;SNL</strong> вместе с&nbsp;музыкальным гостем Кейси Масгрейвс, 26-летняя актриса шуточным образом коснулась того, что она <strong>читала</strong> о&nbsp;себе в&nbsp;интернете.</p> <p>Она упомянула о&nbsp;случае с&nbsp;женщиной в&nbsp;интернете, которая <strong>утверждала,</strong> что является ее&nbsp;диетологом, и&nbsp;продолжила шутить, что она поддерживает форму благодаря бегу, избеганию сахара и&nbsp;<strong>использованию</strong> Оземпик. Суини также поделилась, что самым <strong>удивительным</strong> слухом, который она нашла о&nbsp;себе в&nbsp;сети, было утверждение о&nbsp;романе с&nbsp;Гленом Пауэллом во&nbsp;время съемок фильма <strong>&laquo;Кто угодно, только не&nbsp;ты&raquo;</strong>, <a href="https://boda.su/posts/id24482-sidni-suini-oprovergla-roman-s-kollegoj" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p> <p>Она подчеркнула, что это явно не&nbsp;соответствует <strong>действительности,</strong> добавив, что она и&nbsp;ее&nbsp;жених сами производили фильм, и&nbsp;он&nbsp;находился на&nbsp;съемочной площадке весь период <strong>съемок.</strong> Суини выразила свои чувства к&nbsp;жениху, назвав его мужчиной своей мечты и&nbsp;подтвердив, что они все еще вместе и&nbsp;их&nbsp;<strong>отношения</strong> крепче, чем когда-либо.</p> <p>Она также сообщила, что ее&nbsp;жених пришел поддержать ее&nbsp;на&nbsp;шоу и&nbsp;<strong>попросила</strong> камеру показать его. Однако камера показала Пауэлла, сидящего в&nbsp;зрительном зале, что <strong>вызвало</strong> восторг зрителей. Но&nbsp;затем она исправила, что это не&nbsp;ее&nbsp;жених, а&nbsp;он&nbsp;находится в&nbsp;ее&nbsp;<strong>гримерке.</strong></p> <p>В&nbsp;прошлом году Суини, которая помолвлена с&nbsp;бизнесменом <strong>Джонатаном Давино</strong>, вместе с&nbsp;Пауэллом, который не&nbsp;женат, обсуждали внимание, уделенное их&nbsp;<strong>взаимоотношениям.</strong> Они подчеркнули, что являются только друзьями, но&nbsp;интерес к&nbsp;их&nbsp;отношениям помог привлечь внимание к&nbsp;фильму. Суини отметила, что они просто снимали <strong>веселый</strong> и&nbsp;замечательный фильм.</p>

Теннис
Глен Пауэлл