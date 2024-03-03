<p><strong>Сидни Суини</strong> недавно впервые выступила в качестве ведущей на шоу «Субботний вечер в прямом эфире». Во время своего дебюта на<strong> SNL</strong> вместе с музыкальным гостем Кейси Масгрейвс, 26-летняя актриса шуточным образом коснулась того, что она <strong>читала</strong> о себе в интернете.</p> <p>Она упомянула о случае с женщиной в интернете, которая <strong>утверждала,</strong> что является ее диетологом, и продолжила шутить, что она поддерживает форму благодаря бегу, избеганию сахара и <strong>использованию</strong> Оземпик. Суини также поделилась, что самым <strong>удивительным</strong> слухом, который она нашла о себе в сети, было утверждение о романе с Гленом Пауэллом во время съемок фильма <strong>«Кто угодно, только не ты»</strong>, <a href="https://boda.su/posts/id24482-sidni-suini-oprovergla-roman-s-kollegoj" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p> <p>Она подчеркнула, что это явно не соответствует <strong>действительности,</strong> добавив, что она и ее жених сами производили фильм, и он находился на съемочной площадке весь период <strong>съемок.</strong> Суини выразила свои чувства к жениху, назвав его мужчиной своей мечты и подтвердив, что они все еще вместе и их <strong>отношения</strong> крепче, чем когда-либо.</p> <p>Она также сообщила, что ее жених пришел поддержать ее на шоу и <strong>попросила</strong> камеру показать его. Однако камера показала Пауэлла, сидящего в зрительном зале, что <strong>вызвало</strong> восторг зрителей. Но затем она исправила, что это не ее жених, а он находится в ее <strong>гримерке.</strong></p> <p>В прошлом году Суини, которая помолвлена с бизнесменом <strong>Джонатаном Давино</strong>, вместе с Пауэллом, который не женат, обсуждали внимание, уделенное их <strong>взаимоотношениям.</strong> Они подчеркнули, что являются только друзьями, но интерес к их отношениям помог привлечь внимание к фильму. Суини отметила, что они просто снимали <strong>веселый</strong> и замечательный фильм.</p>