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Блинкова поднялась на шесть позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась с 51-го на 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Блинкова поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA
© РИА Новости

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Коко Гауфф. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 12-ю позицию.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Людмила Самсонова (15-е место), Екатерина Александрова (16), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (24), Анна Калинская (25), Анастасия Потапова (33), Мирра Андреева (38), Элина Аванесян (63), Диана Шнайдер (74), Камилла Рахимова (95) и Эрика Андреева (98).

Теннис
Элина Аванесян
Эрика Андреева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова