Рублев сохранил очки и призовые, полученные за выход в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев получил более 150 тысяч долларов и 200 очков за выход в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае.
На прошлой неделе Рублев был дисквалифицирован за оскорбление линейного судьи во время полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика. В третьем сете с окончанием розыгрыша, после которого счет стал 6:5 в пользу Бублика, Рублев накричал на линейного арбитра. Другой лайнсмен, находившийся рядом, расслышал в русской речи спортсмена оскорбление в адрес коллеги и тут же обратился к главному арбитру и супервайзеру.
Согласно регламенту Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Рублев должен был лишиться всех призовых и очков, заработанных на соревновании, и таким образом покинуть топ 5 мирового рейтинга. В понедельник стало известно, что россиянин сохранил пятую строчку.
— ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира ATP 500 в Дубае. В процессе рассмотрения были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео- и аудиоматериалы.
Апелляционный комитет пришел к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными в данном случае. Таким образом, Рублев сохраняет очки за полуфинал и призовые деньги за турнир, — приводит слова представителя ATP INews.