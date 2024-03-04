Рублев сохранил очки и призовые, полученные за выход в полуфинал турнира в Дубае

— ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира ATP 500 в Дубае. В процессе рассмотрения были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео- и аудиоматериалы.



Апелляционный комитет пришел к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными в данном случае. Таким образом, Рублев сохраняет очки за полуфинал и призовые деньги за турнир, — приводит слова представителя ATP INews.