$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

Россиянка Эрика Андреева вышла в финал квалификации теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе

Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго в полуфинале квалификации турнира в Индиан Уэллсе (США).

Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира в Индиан‑Уэллсе
© Матч ТВ

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

В финале квалификации Андреева сыграет с американкой Кайлой Дэй.

WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 9,2 МЛН ДОЛЛАРОВ

Квалификация. Полуфинал

Эрика Андреева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 3:6, 6:4, 6:1

Теннис
Эрика Андреева
Эмилиана Аранго