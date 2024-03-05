Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира в Индиан‑Уэллсе

Россиянка Эрика Андреева вышла в финал квалификации теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе
Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго в полуфинале квалификации турнира в Индиан Уэллсе (США).
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
В финале квалификации Андреева сыграет с американкой Кайлой Дэй.
WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 9,2 МЛН ДОЛЛАРОВ
Квалификация. Полуфинал
Эрика Андреева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 3:6, 6:4, 6:1