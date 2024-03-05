«Хватит дискриминировать русских игроков». Фанаты из Европы раскритиковали ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов выложила в своих социальных сетях пост — прогноз четвертьфиналистов турнира в Индиан-Уэллсе, где около фамилий Андрея Рублёва и Даниила Медведева не было никакого флага. Болельщики отреагировали на это в комментариях.