Теннисистка рассказала, как отказалась от свидания с Джастином Бибером

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар рассказала, как отказалась от свидания с канадским музыкантом Джастином Бибером в 2015 году.

«Мы играли в благотворительном теннисном матче, и он предложил провести время вместе позже. Но у меня был парень, поэтому я отказалась. И я думаю, что заслуживаю награду «Девушка века» за это», — приводит слова Бушар CBS News.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года, полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2014, «Ролан Гаррос» — 2014). Также на счету спортсменки победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Канады в 2023 году и победа в двух турнирах WTA (один — в одиночном разряде).