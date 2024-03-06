Циципасу поступало предложение играть за Россию

Советская теннисистка, дочь известного футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала, что ее сыну делали предложение о российском паспорте и возможности выступать за Россию в различных соревнованиях. Сальникова рассказала, что было предложение о гражданстве, но был факт, который ее смутил. «Ч уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше», - приводит слова Юлии Сальниковой «Спорт-Экспресс». Циципас 1 марта провел встречу ¼ финала в Акупулько против австралийца Алекса де Минор, в которой уступил по итогам трех сетов – 2:1 (6:1, 3:6, 3:6) и выбыл из турнира на харде. В январе этого года Циципас не смог пробиться в четверть финале Открытого чемпионата Австралии, который прошел в Мельбурне. В матче четвертого круга турнира Фриц, посеянный под 12-м номером, обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (7-й номер посева) со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту.

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