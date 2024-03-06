Теннисистка Вихлянцева высказалась о возможном завершении карьеры

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, почему приняла решение взять паузу в профессиональной карьере.

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— С 2019 года меня беспокоят травмы. Мечтала вернуться как минимум в топ‑50 и в 2022 году сыграла в квалификации «Ролан Гаррос», а затем нас не допустили до Уимблдона. Дальше ужасно сыграла свой последний матч в Чехии. Ещё и навалились травмы. Тогда я решила, что возьму паузу. По‑прежнему в ней нахожусь.

— То есть официально вы ещё не завершили карьеру?

— Да, я ещё не приняла решение о завершении карьеры, — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.ru.

Вихлянцева является победительницей трех турниров ITF (два одиночных и один парный). Наивысшей позицией 27‑летней спортсменки в рейтинге WTA была 54 строчка, которую она занимала в октябре 2017 года.

Вихлянцева была членом сборной России на матчах Кубка Федерации.