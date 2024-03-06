Джокович развлекся с голливудской актрисой перед Индиан-Уэллсом

Новак сыграл с Шарлиз Терон в благотворительном матче. А ещё он весело потренировался со своей подругой-горнолыжницей Линдси Вонн.

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Первая ракетка мира Новак Джокович готовится выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где не играл пять лет из-за коронавирусных ограничений. Новак пропускает стартовый раунд, а во втором встретится с победителем пары Синтаро Мочизуки – Александар Вукич.

Джокович находится в США уже более 10 дней. Всю прошлую неделю Новак совмещал тренировки с походом на различные светские и деловые мероприятия, где встречался со многими знаменитостями. Сейчас серб больше времени проводит с ракеткой на корте, но при этом всё равно находит место для развлечений.

Вчера Джокович опубликовал трогательный пост в соцсетях с центрального корта Индиан-Уэллса. Было видно, как Новак соскучился по игре в этом знаковом для тенниса городе. Здешний престижный «Мастерс» негласно считается своего рода пятым турниром «Большого шлема». Серб собирается взять на нём шестой для себя титул и стать единоличным рекордсменом в истории, опередив Роджера Федерера.

«В последний раз я играл на этом прекрасном корте в 2019 году. А кажется, что это было вчера. Рад вернуться в Теннисный Рай. Не могу дождаться начала турнира! Вперёд», — подписал фото Джокович.

© Соцсети

Новак потренировался с 13-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым на легендарном корте Индиан-Уэллса, но недолго. Прошло несколько минут, Григор эффектным ударом справа по линии выиграл очко, после чего Джокович сказал: «Давай закончим. Давай закончим прямо сейчас».

«Мы ведь только начали», — ответил Димитров. «Твой удар слишком меня обеспокоил», — отшутился Новак.

Димитров не стал упираться, и тренировка длилась меньше привычного. Джокович форсировал события, потому что не имел свободного времени из-за ранее данных обещаний своим друзьям.

5 марта в городке Ла-Квинта, который находится в нескольких километрах от Индиан-Уэллса, состоялся благотворительный турнир Desert Smash. В этом году проходил юбилейный, 20-й розыгрыш соревнований. Главной персоной на нём стала знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон, которая вместе с Фрэнсисом Тиафо, Каспером Руудом, Онс Жабер, Донной Векич, Хубертом Хуркачем, Викторией Азаренко, Еленой Рыбакиной и другими известными теннисистами провела серию выставочных матчей. Собранные средства от продажи билетов на Desert Smash будут направлены в фонд актрисы Outreach Project, который помогает детям в Африке.

В финале Шарлиз Терон вместе с Фрэнсисом Тиафо должна была сразиться с двукратной чемпионкой ТБШ Викторией Азаренко и актрисой Ивонн Орджи. Они уже были готовы начать игру, но внезапно на корт вышел Новак Джокович, который изначально не значился в числе участников Desert Smash.

«Извини, чувак, но играть буду я», — весело обратился Новак к Тиафо.

Фрэнсис не стал возражать, улыбнулся, пожал Джоковичу руку и удалился с корта. Новак тем временем поприветствовал Терон, обнявшись с ней. В финале они выиграли. Не в последнюю очередь благодаря активности Шарлиз, которая подгоняла серба и тем самым эпатировала публику.

«Активнее, ленивая задница», — в шутку кричала Терон во время матча.

Новак давно знаком с Шарлиз, поэтому они могут позволить себе подобное несерьёзное общение. Джокович ранее уже неоднократно участвовал в Desert Smash, но в последние годы не появлялся там из-за вышеупомянутых коронавирусных ограничений и запрета на въезд в США.

«15 лет назад, а то и больше, я впервые сыграл здесь. Время быстро летит. Для меня большая честь вернуться сюда. Я приехал поддержать Шарлиз и её фонд. Сегодня она заставила меня хорошенько поработать. Она жутко меня загоняла, но это было частью стратегии! Шарлиз хорошо выглядит и стоит у сетки, а я бегаю на задней линии», — пошутил Джокович.

Терон в ответ поблагодарила Новака и заявила, что на его примере убедилась, что в мире есть много небезразличных людей. Джокович изначально не планировал появляться на Desert Smash. Основатель и исполнительный директор Desert Smash Райан Маколей рассказал, как удалось вытащить серба с Индиан-Уэллса. Маколей позвонил Новаку буквально в день проведения выставочного матча и уговорил его приехать, хотя сербу было непросто перекроить свой график.

Новак примчался в Ла-Квинту фактически в последний момент, успев сыграть финал в паре с Терон. Перед этим Джокович тренировался со своей подругой, легендарной горнолыжницей Линдси Вонн, с которой постоянно общается после приезда в Калифорнию.

Новак пообещал Линдси показать полный цикл своего занятия, включая упражнения на тренажёрах в зале. Слово сдержал, а потом в той же белой футболке поехал на выставочный матч с Терон. Хотя, возможно, это была её чистая копия, но в любом случае нельзя не отметить широту жестов Джоковича.

Тренировка Джоковича и Вонн прошла в весёлой атмосфере, но теннисист всё равно не давал спуску горнолыжнице и требовал выполнять все упражнения без послаблений. Среди прочего, Линдси пришлось сделать знаменитую растяжку Новака, которую он ранее запускал в качестве челленджа в соцсетях.

39-летняя Вонн справилась с задачей довольно легко. Американка завершила спортивную карьеру в 2019 году, но всё ещё пребывает в отличной форме.

«Ничто не сравнится со зрительно-моторной тренировкой Новака, Думаю, теперь я намного лучше буду играть в теннис. Я также прошла полный цикл занятий Джоковича в тренажёрном зале и просто в восторге! Спасибо Новаку и его команде за то, что позволили мне присоединиться. Всегда люблю новые вызовы! Теперь мне нужно больше тренироваться, тогда мы сможем вместе сыграть в теннис! Что касается совместного катания на лыжах… Новак, я думаю, что ты уже готов к этому», — написала Вонн в соцсетях.

Вонн ранее назвала Джоковича величайшим теннисистом в истории, хотя ранее единолично отдавала это звание Роджеру Федереру, когда покаталась с ним на лыжах. С Новаком у Вонн отношения не менее дружелюбные, а то и более. Теннисист и горнолыжница постоянно шутят и получают удовольствие от общения друг с другом. Совместное катание на лыжах в горах определённо состоится, но только тогда, когда у Джоковича появится много свободного времени между теннисными турнирами.

Новак пребывает просто в отличном настроении и излучает оптимизм. Очевидно, что он получил удовольствие от полутора недель в США. У серба здесь много друзей среди знаменитостей, его хотят видеть на светских и деловых мероприятиях.

На днях он посетил бизнес-форум Upfront Summit, рассказал о развитии своих инвестиционных проектов. Ещё Джокович отвечал на несерьёзные вопросы. Например, признался, что его любимым сериалом всех времён является ситком «Друзья», а из «запретных» продуктов он иногда позволяет себе пиццу и блинчики. Кроме того, теннисист непринуждённо пообщался с певицей Кэти Перри. Потом был поход на Матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» вместе с организатором Upfront Summit Джеффри Катценбергом в эпатажном стильном наряде.

© Соцсети

Джокович обладает природной харизмой и в объективах камер ведёт себя не хуже голливудских звёзд. У Новака есть дом в Майами, так что после завершения карьеры он может стать важной частью звёздного и делового сообщества США, как, например, пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова.

Но до этого Новак ещё поиграет на корте и определённо выиграет титулы. Настроение у серба прекрасное. В последний раз он так веселился в конце прошлого сезона перед «тысячником» в Париже и Итоговый турниром ATP, оба из которых выиграл. Повторится ли ситуация с Солнечным дублем в Индиан-Уэллсе и Майами? Очень скоро время даст ответ на этот вопрос.