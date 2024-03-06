Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах

Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Россияне и белорусы смогут сыграть не только в одиночке, но и в паре и миксте.

Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.