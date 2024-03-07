Медведев прокомментировал допуск российских теннисистов на ОИ в нейтральном статусе

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов выступить в одиночном и парном разряде на Олимпийских играх‑2024 после решения о допуске российских теннисистов к участию в парижских Играх.

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Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

— Если смогу, я сыграю там. Я буду играть в одиночном и парном разрядах. На Олимпиаде в Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это было одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, потому что в теннисе мы склонны думать, что турниры Большого шлема важнее. Что касается нейтрального флага, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом и постараюсь соревноваться там, показывать хороший теннис и, конечно, постараюсь победить, — приводит слова Медведева Reuters.

Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня — на следующий день после окончания Roland Garros. Для возможности получить квоту теннисисты должны соответствовать критериям ITF, в том числе участия в Кубке Дэвиса (для мужчин) и Кубке Билли Джин Кинг (для женщин). При этом возможны исключения из правил.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.